رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درپیامی درگذشت مادر شهیدان سیدمحمد، سید حسن و سید حسین حسینی مزینانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درپیامی درگذشت مادر شهیدان سیدمحمد، سید حسن و سید حسین حسینی مزینانی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سعید اوحدی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر حسینی مزینانی

سلام علیکم

ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای الهی اسلامی و انقلابی نثار کردند در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.

درگذشت بانوی ماجده و مومنه حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر گرامی شهیدان والامقام «سیدمحمد، سید حسن و سید حسین حسینی مزینانی» را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

بدون تردید ایمان و اراده راستین این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت اسوه‌های جهاد و مقاومت بی‌بدیل است.

مادر والامقامی که با افتخار به شهادت فرزندان عزیز خویش در ادامه راه آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمود. بی شک از دست دادن این سرمایه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بسیار غم انگیز است.

از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که به فضل الهی و در جوار فرزندان شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.

سعید اوحدی