نمایندگان وزارت خانه‌های نیرو، نفت و جمعیت هلال‌احمر در نشست رونمایی از فراخوان هوش‌مصنوعی در حوزه‌های آب، انرژی و امداد و نجات، بر آمادگی برای همکاری با شرکت‌های فناور و ضرورت تسهیل دسترسی به داده‌ها، ایجاد زیرساخت‌های تست و تشکیل کمیته‌های فنی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست رونمایی از فراخوان هوش مصنوعی در حوزه‌های آب، انرژی و امداد و نجات نمایندگان این سه حوزه نظرات خود را در خصوص کاربردی شدن فناوری‌های هوشمند در حوزه‌های تخصصی بیان کردند.

داشبور‌های وزارت نیرو برای بهره گیری از هوش مصنوعی

دکتر سیدعباس جعفری، نماینده وزارت نیرو، در نشست رونمایی از فراخوان هوش مصنوعی در حوزه‌های آب و انرژی، با بیان حمایت وزارت نیرو از این فراخوان، گفت: ما آماده همکاری با شرکت‌هایی هستیم که در این پروژه‌ها فعالیت می‌کنند و توانسته‌ایم در حوزه داده و دستیار هوش مصنوعی توانمندی خود را اثبات کنیم. در جا‌هایی که نیاز به کمک داشته باشیم نیز تلاش می‌کنیم داده‌ها و منابع مورد نیاز را فراهم کنیم.

وی افزود: وزارت نیرو پنجره‌های واحد و داشبورد‌هایی را طراحی کرده است تا بتوانیم داده‌هایمان را آماده کرده و توانمندی خود را افزایش دهیم. از این طریق می‌توانیم به شرکت‌ها و همکاران معاونت علمی مشورت ارائه کنیم.

جعفری درباره همکاری فنی با شرکت‌ها تصریح کرد: ما می‌توانیم کمیته‌های فنی تشکیل دهیم و همکاران و متخصصین خود را در این کمیته‌ها معرفی کنیم. همچنین از طریق خبرگان فعال در صنعت به‌ویژه در بخش خصوصی و سندیکا‌های آب و برق و انجمن‌ها می‌توانیم ارتباطات لازم را برای مشاوره به شرکت‌های متقاضی برقرار کنیم.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو در این زمینه، خرید محصول است. این خرید به گونه‌ای طراحی شده که پروسه بوروکراسی نداشته باشد و شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را به سرعت عرضه کنند. همچنین، در صورت نیاز، وزارت نیرو محل تست محصول را فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند با همکاری ما محصولات خود را آزمایش کنند.

جعفری با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل صنعت، گفت: شرکت‌ها نباید صرفاً به بازار فکر کنند؛ بلکه باید ببینند آیا محصولاتشان می‌تواند مسائل واقعی صنعت را حل کند؛ از جمله ناترازی شبکه، عبور از خشکسالی یا کاهش نشت شبکه. در صورتی که این مسائل به درستی پاسخ داده شوند، وزارت نیرو از این شرکت‌ها حمایت کامل خواهد کرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که فراخوان محدود به زمان مشخصی نباشد و شرکت‌ها بتوانند با توجه به بلوغ هوش مصنوعی در کشور، پروژه‌های خود را به تدریج ارائه دهند.

دکتر عرفان ریاحی، نماینده وزارت نفت، برگزاری نشست رونمایی از فراخوان هوش مصنوعی را فرصتی برای بهره گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی در وزارت نفت دانست و افزود: برای هر یک از پروژه‌ها، کارگروه‌های ویژه تشکیل خواهد شد، زیرا در وزارت نفت چهار شرکت اصلی وجود دارد و هر کدام دارای ساختار، داده‌ها و الزامات خاص خود هستند. این موضوع کار را پیچیده‌تر می‌کند، اما ما قول می‌دهیم که به شرکت‌های منتخب برای دستیابی به داده‌ها و اجرای فرآیند‌ها کمک کنیم.

ریاحی در خصوص چالش‌های دسترسی به داده‌ها توضیح داد: واقعیت این است که گرفتن داده کار سختی است و الزامات پدافندی و مسائل امنیتی موجود در ساختار‌های سازمانی ما باید حل و فصل شود. این می‌تواند فرصتی باشد تا از طریق معاونت علمی یا نهاد‌های بالادستی، قوانین و مقرراتی وضع شود تا هوش مصنوعی در سازمان‌ها اجرایی شود.

وی افزود: اکثر داده‌های موجود در سازمان‌ها محرمانه و دارای ضوابط حفاظتی و امنیتی هستند و باید با تدابیر معاونت علمی این مسائل حل شود. ممکن است نتوانیم از زیرساخت ایجاد شده در دانشگاه شریف به خوبی استفاده کنیم، بنابراین نیازمند ایجاد زیرساخت داخلی در وزارت نفت هستیم که مقدمات آن در حال انجام است.

ریاحی ادامه داد: با کمک دستیار هوشمند، سعی ما بر این است که پروژه‌ها بتوانند به خوبی پیش بروند و بستر اجرای آنها فراهم شود. برای هر پروژه، کارگروه ویژه تشکیل خواهد شد تا اجرای پروژه‌ها به صورت منظم پیگیری شود.

چت‌بات‌های امدادی

اکبری، نماینده جمعیت هلال احمر نیز در این نشست افزود: در خصوص بحث هوشمندسازی و با توجه به حمایت‌هایی که دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر داشتند، اقداماتی در هلال احمر انجام شده است. برای نمونه، روی پیام‌رسان بله یک چت‌بات طراحی کرده‌ایم که در حوزه آموزش‌های امدادی کمک‌رسانی کرده است. البته این طرح هنوز در مراحل ابتدایی است و گستردگی زیادی ندارد.

اکبری ادامه داد: در خصوص برخی از مواردی که مطرح شد، ما نیازمند دریافت سرویس‌هایی در حوزه اسکان اضطراری و مدیریت فراری هستیم. با توجه به اینکه محل حادثه و هویت حادثه‌دیدگان اهمیت زیادی دارد، درخواست کمک داریم، چرا که در دریافت برخی سرویس‌ها و داده‌ها از وزارتخانه‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم. اگر این موضوع حل شود، برای ما بسیار مؤثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص فراخوان نیز ما آمادگی داریم کمیته‌ای را تشکیل دهیم تا موارد فنی بررسی شود. همچنین اگر موضوعات دیگری هم مطرح باشد، جمعیت هلال احمر آمادگی همکاری در این حوزه را دارد.