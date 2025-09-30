رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برداشت سیب از سطح ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغات استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا فرازی با بیان اینکه برداشت سیب درختی از نیمه دوم شهریورماه آغاز تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد، افزود: پیشبینی میشود امسال بالغ بر ۱۳۰ هزار تن سیب از باغات استان برداشت شود و قیمت هر کیلوگرم سیب، بسته به کیفیت، بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان متغیر خواهد بود. وی عنوان کرد: حدود ۲۰ درصد از سیب تولیدی استان به مصرف داخلی میرسد. متاسفانه در حال حاضر صادرات مستقیم از گمرکات استان صورت نمیگیرد و بخش عمدهای از محصول از طریق واسطهها و به نام سایر استانها به بازارهای هدف ارسال میشود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود کارخانههای فرآوری در استان، عملاً امکان توسعه زنجیره ارزش به شکل مطلوب فراهم نیست و در حال حاضر، تنها سیب درجه ۳ صنعتی به خارج از استان حمل میشود. فرازی همچنین به وجود ۶۰۰ هکتار باغ سیب غیربارور در استان اشاره کرد و افزود: سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن از سیب تولیدی استان توسط تعاون روستایی برای تامین میوه شب عید خریداری و ذخیرهسازی میشود. وی اضافه کرد:حدود ۱۵ درصد از کل سیب تولیدی استان در سردخانهها نگهداری خواهد شد.