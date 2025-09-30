به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا.سیما، راه‌اندازی سامانه جدید نشانی با وجود سامانه «املاک و اسکان» به موازی‌کاری و هدررفت بودجه می‌انجامد.

کارشناسان معتقدند این اقدام نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد بلکه مردم را نیز دچار سردرگمی می‌کند. پیشنهاد شده است به جای ایجاد سیستم جدید، امکانات و ظرفیت‌های سامانه فعلی توسعه یابد.

این رویکرد از دوباره‌کاری جلوگیری و مدیریت منابع را بهبود می‌بخشد.

تصمیم‌گیرندگان باید برای جلوگیری از اتلاف بودجه، بر راه‌حل‌هایی کارآمد و هماهنگ تأکید کنند.

عاطفه گودینی گزارش می دهد؛