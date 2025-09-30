پخش زنده
امروز: -
کارشناسان هشدار میدهند که ایجاد سامانه جدید نشانی علاوه بر دوبارهکاری و هزینههای اضافی، موجب سردرگمی مردم میشود و بهتر است منابع در تقویت سامانه «املاک و اسکان» متمرکز شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا.سیما، راهاندازی سامانه جدید نشانی با وجود سامانه «املاک و اسکان» به موازیکاری و هدررفت بودجه میانجامد.
کارشناسان معتقدند این اقدام نه تنها سرمایهگذاریها را کاهش میدهد بلکه مردم را نیز دچار سردرگمی میکند. پیشنهاد شده است به جای ایجاد سیستم جدید، امکانات و ظرفیتهای سامانه فعلی توسعه یابد.
این رویکرد از دوبارهکاری جلوگیری و مدیریت منابع را بهبود میبخشد.
تصمیمگیرندگان باید برای جلوگیری از اتلاف بودجه، بر راهحلهایی کارآمد و هماهنگ تأکید کنند.
عاطفه گودینی گزارش می دهد؛