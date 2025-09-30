به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان گفت: این جشن با هدف کمک به دانش‌آموزان کم برخوردار مالی برگزار شد.

محمود مصلح افزود: این جشن با پویش کمک به دانش‌آموزان نیازمند در ۱۲۰ آموزشگاه سطح شهرستان پارسیان برگزار شد.

وی گفت: در این مراسم بیش از پنج هزار پاکت هدایای دانش‌آموزی در مدارس توزیع شد و جشن به‌طور نمادین در آموزشگاه دخترانه حاج علی حیدری برگزار شد.

مصلح افزود: مبالغ جمع‌آوری شده در این جشن برای خرید نوشت افزار و کمک به دانش‌آموزان نیازمند در هر مدرسه توزیع می‌شود.

جشن عاطفه‌ها که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، امسال در سطح شهرستان پارسیان نیز با هدف تقویت روحیه همیاری و کمک به تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار برگزار شد.