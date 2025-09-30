امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از پایان مهلت تا اتصال ناقص به سامانه املاک و اسکان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸- ۱۶:۵۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

از وعده تا واقعیت؛ سامانه ملی املاک همچنان در انتظار همکاری کامل دستگاه‌ها

استعلام اقامتگاه اصلی مشتریان بانک مسکن از سامانه املاک و اسکان ضروری شد

صحت سنجی اتصال به سامانه املاک و اسکان

برچسب ها: سامانه املاک و اسکان کشور ، بانک مرکزی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 