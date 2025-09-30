به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک قبضه سلاح ساچمه زنی نیز کشف شد.

کاظم شریفی افزود: بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر سر تشی ۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان تعیین شده است.

تشی‌ها (به انگلیسی: Porcupine) جوندگان بزرگی هستند که بخش‌های زیادی از سطح بدن آنها برای حفاظت از گزند جانوران شکارچی، پوشیده از خار‌هایی تیز و بلند است، در ایران به تشی‌ها نام‌های چوله و سیخور نیز گفته می‌شود، و البته گاه به‌خطا آنان را جوجه‌تیغی هم می‌نامند.

سر به فتح سین واحد شمارش این حیوان است.