یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان لاشه یک سرتشی در شهرستان بندرعباس کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک قبضه سلاح ساچمه زنی نیز کشف شد.
کاظم شریفی افزود: بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر سر تشی ۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان تعیین شده است.
تشیها (به انگلیسی: Porcupine) جوندگان بزرگی هستند که بخشهای زیادی از سطح بدن آنها برای حفاظت از گزند جانوران شکارچی، پوشیده از خارهایی تیز و بلند است، در ایران به تشیها نامهای چوله و سیخور نیز گفته میشود، و البته گاه بهخطا آنان را جوجهتیغی هم مینامند.
سر به فتح سین واحد شمارش این حیوان است.