سرپرست فرمانداری اشنویه در جریان بازدید از اقامتگاههای بوم گردی بالاگیر اشنویه از تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی در حوزه گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالسلام مام عزیزی با اشاره به ظرفیتهای غنی این شهرستان، توسعه گردشگری را راهکار پایدار مناسبی برای خروج از چالشهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان دانست.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند اشنویه با تاکید بر استفاده از این ظرفیتها بر برنامهریزی، آموزش و بهرهگیری از ایدههای نو برای توسعه این حوزه و ایجاد نشاط اجتماعی، کسب و کار و توسعه اقتصادی در این بخش تاکید کرد.
دکتر مام عزیزی از تشکیل کارگروه ویژه تخصصی اقتصادی این حوزه خبر داد و افزود: باید از افراد دلسوز و صاحبنظر با ایدههای خلاقانه بهره بگیریم؛ و با همکاری دستگاههای متولی به سمت الگوهای موفق حرکت کنیم.
وی همچنین بر اهمیت آموزش در سطوح مختلف تأکید کرد و گفت: آموزش باید لایهبندی و سطحبندی شود تا همه اقشار جامعه در مسیر توسعه گردشگری مشارکت داشته باشند.
فرماندار برگزاری جشنوارهها را مهم و با اشاره به نقش فستیوالها و جشنوارهها در جذب گردشگر و ایجاد درآمد تصریح کرد: در دنیا جشنوارهها از مهمترین عناصر گردشگری هستند و باید برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری برنامهریزی کنیم.