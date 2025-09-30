به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالسلام مام عزیزی با اشاره به ظرفیت‌های غنی این شهرستان، توسعه گردشگری را راهکار پایدار مناسبی برای خروج از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان دانست.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند اشنویه با تاکید بر استفاده از این ظرفیت‌ها بر برنامه‌ریزی، آموزش و بهره‌گیری از ایده‌های نو برای توسعه این حوزه و ایجاد نشاط اجتماعی، کسب و کار و توسعه اقتصادی در این بخش تاکید کرد.

دکتر مام عزیزی از تشکیل کارگروه ویژه تخصصی اقتصادی این حوزه خبر داد و افزود: باید از افراد دلسوز و صاحب‌نظر با ایده‌های خلاقانه بهره بگیریم؛ و با همکاری دستگاه‌های متولی به سمت الگو‌های موفق حرکت کنیم.

وی همچنین بر اهمیت آموزش در سطوح مختلف تأکید کرد و گفت: آموزش باید لایه‌بندی و سطح‌بندی شود تا همه اقشار جامعه در مسیر توسعه گردشگری مشارکت داشته باشند.

فرماندار برگزاری جشنواره‌ها را مهم و با اشاره به نقش فستیوال‌ها و جشنواره‌ها در جذب گردشگر و ایجاد درآمد تصریح کرد: در دنیا جشنواره‌ها از مهم‌ترین عناصر گردشگری هستند و باید برای برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری برنامه‌ریزی کنیم.