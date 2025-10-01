پخش زنده
در نشستی با حضور معاون فناوری و بینالملل وزارت ارتباطات و مدیرعامل پست بانک ایران، بر رفع چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی برای تسهیل اعطای تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال و حمایت مؤثر از کسبوکارهای نوآورانه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تسهیل و تسریع در روند اعطای تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال با حضور معاون فناوری و بینالملل وزارت ارتباطات و مدیرعامل پست بانک ایران برگزار شد؛ نشستی که با طرح چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی، بر ضرورت همافزایی میان شبکه بانکی و صنعت ارتباطات برای حمایت از کسبوکارهای فناورانه تأکید داشت.
این نشست با حضور میثم عابدی، معاون فناوری و بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بهزاد شیری، مدیرعامل پست بانک ایران؛ جمعی از مدیران ارشد حوزه اعتباری و امور شعب، و نمایندگان شرکتهای پیشرو در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در فهرست دریافتکنندگان تسهیلات از محل قرارداد عاملیت تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار دارند، تشکیل شد.
هدف اصلی این جلسه، بررسی موانع موجود و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای تسهیل و تسریع روند اعطای تسهیلات به شرکتهای متقاضی بود.
در این نشست، نمایندگان شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات ضمن طرح دیدگاهها و بیان مشکلات موجود، خواستار بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش زمان پرداخت و رفع موانع اداری شدند.
آنان تأکید کردند که تسهیل در روند اعطای تسهیلات میتواند به شتابگیری پروژههای نوآورانه و حمایت از کسبوکارهای فناورانه در شرایط حساس کنونی کشور منجر شود.
مدیرعامل پست بانک ایران پس از استماع درخواستها و نقطهنظرات حاضران، با تشریح رویکردهای کاربردی و عملیاتی بانک، بر تعهد این مجموعه نسبت به تحقق اهداف مشترک صنعت ارتباطات و بخش مالی تأکید کرد.
وی با ارائه رهنمودهای لازم برای رفع موانع و شتاببخشی به روند پرداخت تسهیلات، توسعه همکاریهای مشترک و همافزایی میان شبکه بانکی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست.
معاون فناوری و بینالملل وزارت ارتباطات نیز با تأکید بر جایگاه راهبردی شرکتهای دانشبنیان و فناور در توسعه اقتصاد دیجیتال، خواستار اجرای دقیق و بهموقع تعهدات در حوزه تأمین مالی شد و افزود: حمایت از شرکتهای فناور، نه تنها به تقویت زیرساختهای ارتباطی کشور کمک میکند، بلکه زمینهساز افزایش اشتغال، ارتقای توانمندیهای داخلی و کاهش وابستگیها خواهد بود.
این نشست در پایان با جمعبندی موضوعات مطرحشده و توافق بر استمرار جلسات دورهای برای پایش روند اجرای تصمیمات و رفع موانع احتمالی به کار خود پایان داد.