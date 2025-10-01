به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این مدت ۱۶۸ متقاضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بزرگترین جزیره خلیج فارس سرمایه گذاری کرده‌اند که ۳۹ و هشت دهم درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

حمیدرضا صادقی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۸ واحد در شهرک‌ها و نواحی قشم در حال ساخت است که ۸۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی گفت: در شش ماهه نخست امسال نیز ارزش تولیدات صنعتی ۵۲/۴۹ درصد افزایش را ثبت کرده است.

صادقی افزود: این دستاورد‌ها علاوه بر ارتقای شاخص‌های اقتصادی، زمینه‌ساز ایجاد بیش از هزار و۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم جدید در جزیره قشم شده است.