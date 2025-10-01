به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکت ایران خودرو همچنین اعلام کرد: آخرین مهلت ثبت اطلاعات متقاضیان طرح خودرو‌های فرسوده در سایت www.nnhk.ir تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ مهر تمدید شد.

مراسم اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط با حضور مراجع نظارتی پس از پایان زمان ثبت درخواست‌ها برگزار و زمان دقیق آن متعاقبا از طریق پایگاه اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی www.ikcopress.ir اعلام خواهد شد. نتایج این اولویت‌بندی نیز در همان آدرس در بخش سفارشات قابل مشاهده خواهد بود.

ایران‌خودرو تاکید کرد: سایر ضوابط ثبت‌نام، شامل جدول روش‌های فروش و شرایط عمومی و اختصاصی هشتمین دوره ثبت درخواست خرید، به قوت خود باقی است.

در این دوره، محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه می‌شود و هر متقاضی تنها مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است.

بر اساس اعلام ایران خودرو، ثبت نام این مرحله بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی است.