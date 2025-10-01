در نشست رسمی کارگروه رفع چالش‌های اراضی اوقاف، مسائل حقوقی و اجرایی مرتبط با اراضی موقوفه نظام‌آباد و فضا‌های آموزشی مشترک میان آموزش و پرورش و اوقاف بررسی شد.

بررسی چالش‌های اراضی موقوفه نظام‌آباد و فضا‌های آموزشی مشترک در کارگروه تخصصی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، با اشاره به سوابق ثبتی اراضی اظهار داشت:

ما باید در اینجا تعیین تکلیف کنیم. سوابق ثبتی نشان می‌دهد اراضی ثبت شده‌اند. اگر طرف مقابل احساس می‌کند این ثبت صحیح نیست، باید از طریق طرح دعوا اقدام کند تا بررسی قضایی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه هم با تأکید بر تفاوت اراضی موقوفه با اراضی ملی گفت:

عدم اراده در موضوع نظام‌آباد باعث شده این مسئله تاکنون حل نشده باقی بماند. ما و متولی موقوفه امانت‌دار هستیم. وقف با اراضی ملی تفاوت دارد و در موقوفه، هیچ‌کس با تصرف مالک نمی‌شود.