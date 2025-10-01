بررسی چالشهای اراضی موقوفه نظامآباد و فضاهای آموزشی مشترک در کارگروه تخصصی
در نشست رسمی کارگروه رفع چالشهای اراضی اوقاف، مسائل حقوقی و اجرایی مرتبط با اراضی موقوفه نظامآباد و فضاهای آموزشی مشترک میان آموزش و پرورش و اوقاف بررسی شد.
ما باید در اینجا تعیین تکلیف کنیم. سوابق ثبتی نشان میدهد اراضی ثبت شدهاند. اگر طرف مقابل احساس میکند این ثبت صحیح نیست، باید از طریق طرح دعوا اقدام کند تا بررسی قضایی صورت گیرد.
حجتالاسلام مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه هم با تأکید بر تفاوت اراضی موقوفه با اراضی ملی گفت:
عدم اراده در موضوع نظامآباد باعث شده این مسئله تاکنون حل نشده باقی بماند. ما و متولی موقوفه امانتدار هستیم. وقف با اراضی ملی تفاوت دارد و در موقوفه، هیچکس با تصرف مالک نمیشود.