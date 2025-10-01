پخش زنده
سرپرست فرمانداری ماکو با همراهی رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان، از مسیر خط انتقال پساب فاضلاب ماکو بازدید کرد و ضمن بررسی مسائل و مشکلات معارضین، راهکارهای لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رضایی سرپرست فرمانداری ماکو در بازدید میدانی از پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهر ماکو و خط انتقال پساب، بر ضرورت رفع مشکلات و موانع موجود تأکید کرد.
وی در جریان این بازدید که با حضور رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان انجام شد، به بررسی مسائل مرتبط با معارضین پرداخت و دستور داد تا با تعامل و همراهی دستگاههای اجرایی و ذینفعان، راهکارهای لازم برای تسهیل روند اجرایی پروژه در کوتاهترین زمان ممکن بهکار گرفته شود.
سرپرست فرمانداری ماکو با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای زیربنایی در حوزه آب و فاضلاب، خاطرنشان کرد: تداوم روند اجرایی این پروژه، نقشی اساسی در بهبود وضعیت زیستمحیطی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهروندان دارد و لازم است با رفع موانع احتمالی از هرگونه تأخیر یا تعطیلی پروژه جلوگیری شود.
لازم به ذکر است: پروژه تصفیهخانه فاضلاب ماکو به عنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی شهرستان در راستای ارتقای بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست اجرا میشود.
خط انتقال پساب این تصفیهخانه نیز به منظور ساماندهی و بهرهبرداری بهینه از خروجی فاضلاب طراحی شده است.