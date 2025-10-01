به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای تشدید اقدامات حفاظتی چهارشنبه ۹ مهرماه؛ سرپرست سرجنگلبانی و نیرو‌های حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران طی گشت و سرکشی در حوزه استحفاظی خود در یک اقدام عملیاتی، موفق به دستگیری متهم عامل قطع درخت جنگلی از گونه درختان جنگل‌های هیرکانی در جنگل انگتارود حوزه استحفاظی شهرستان نور شدند.

در پی این اقدام محموله قاچاق به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد.

همشهریان محترم می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ بصورت ۲۴ ساعته با امداد جنگل و مرتع در میان بگذارند.