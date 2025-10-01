مهدی رزاقی نژاد به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان معرفی و از خدمات محمود اسپانلو قدر دانی شد.

معارفه و تودیع دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی «مهدی رزاقی‌نژاد» را به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان منصوب کرد.

مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور دادستان کل کشور و مسولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

رزاقی‌نژاد که پیش از این در سمت‌های کلیدی نظیر ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان گلستان و مسئول اجرای احکام دادستانی گرگان فعالیت داشته است. دادستانی عمومی و انقلاب گرگان، نقش محوری در رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی و هدایت سیاست‌های کلان قضایی استان دارد.

در این مراسم مهدی رزاقی نژاد به عنوان دادستان جدید مرکز گلستان معرفی و از خدمات محمود اسپانلو قدر دانی شد.