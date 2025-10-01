همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، فعالیت مدرسه بیمارستانی «نوید زندگی» در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس برای نهمین سال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدرسه نوید زندگی نخستین مدرسه بیمارستانی کشور محسوب می‌شود که با حمایت خیران مؤسسه خیریه ساحل خلیج فارس در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد و هدف آن جلوگیری از بازماندن کودکان مبتلا به سرطان از تحصیل است.

پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با توجه به طولانی بودن دوره درمان و ضعف سیستم ایمنی کودکان مبتلا به سرطان، حضور در مدارس عادی برای آنها ممکن نیست.

بیشتر بخوانید؛ پیش بینی وضعیت هواشناسی هرمزگان نهم مهر

وی افزود: در مدرسه نوید زندگی، معلمان به‌صورت حضوری در بیمارستان حاضر می‌شوند و همچنین آموزش آنلاین برای کودکانی که بستری هستند یا امکان حضور فیزیکی ندارند ارائه می‌شود.

این شیوه آموزشی تضمین می‌کند که هیچ کودک مبتلا به سرطان از تحصیل عقب نماند.

در استان هرمزگان نیز بیش از۳۷۰ کودک مبتلا تحت پوشش مؤسسه خیریه ساحل خلیج فارس قرار دارند که از این تعداد، ۳۰ تا۵۰ کودک به‌صورت فعال در مدرسه بیمارستانی نوید زندگی تحصیل می‌کنند و همزمان با درمان، مسیر تحصیلی خود را ادامه می‌دهند.