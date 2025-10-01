به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه گفت: در این همایش روحانیونی از نیروی دریایی سپاه، ارتش، پدافند هوایی، سپاه مقاومت، دریابانی، نیروی انتظامی و سپاه خاتم الانبیاء گرد هم آمدند تا در باره موضوعات تخصصی معنویت افزایی و بصیرت افزایی بحث و گفت‌و‌گو کنند.

حجت الاسلام نبی الله صفایی افزود: در پایان این همایش بیانیه‌ای در دفاع از مردم مظلوم غزه قرائت شد و روحانیان حمایت همه جانبه خود را اعلام کردند.