نخستین همایش روحانیان شاغل در نیروهای مسلح مستقر در شهرستان جاسک در پایگاه امامت ندسا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه گفت: در این همایش روحانیونی از نیروی دریایی سپاه، ارتش، پدافند هوایی، سپاه مقاومت، دریابانی، نیروی انتظامی و سپاه خاتم الانبیاء گرد هم آمدند تا در باره موضوعات تخصصی معنویت افزایی و بصیرت افزایی بحث و گفتوگو کنند.
حجت الاسلام نبی الله صفایی افزود: در پایان این همایش بیانیهای در دفاع از مردم مظلوم غزه قرائت شد و روحانیان حمایت همه جانبه خود را اعلام کردند.