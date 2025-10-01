بیماری‌ای که نامش با هراس و نگرانی گره خورده و سایه ای از ترس رو بر زندگی خیلی ها افکنده اما نباید فراموش کرد که در دل این بیم نوری از امید هم هست.

سرطان، بیم‌ها و امیدها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرطان؛ واژه ترسناکی که برخیها بر این باورند ابتلا به آن رنگ امید رو در زندگی اونا بی رنگ میکند.

اما به گفته پزشکان و کارشناسان ؛با تجویز برنامه جامع درمانی و ادغام روش‌های مختلف می‌توان بیش از 40 درصد از سرطان ها رو درمان کرد.

سالانه بیش از ۱۳۵ هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می‌شن که این رقم تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

طبق آخرین آمارها نیز، سرطانهای سینه، معده، پوست، پروستات و روده بزرگ، از جمله شایعترین سرطان ها در کردستان به شمار می ره که نزدیک به سه هزار نفر رو درگیر خودش کرده است.

اما آنچه مسلمه اینه که تشخیص، غربالگری و درمان بیماری‌های غیرواگیر و همچنین مراقبت‌های تسکینی، اجزای کلیدی پاسخ به این نوع بیماری‌ها ست.

۳۰ مرکز پاتولوژی، سه مرکز شیمی درمانی و چهار مرکز تشخیص زودهنگام جهت ارائه خدمات درمانی، حمایتی و مراقبتی به بیماران مبتلا به سرطان در استان فعالیت دارند.