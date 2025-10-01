به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: از این متخلف ۴۵ قطعه بلبل خرما، هشت قطعه قمری و دو بهله دلیجه و ۱۳ رشته تور کشف شد.

کاظم شریفی افزود: همچنین در این ماموریت سه باب کوخه تخریب و پرندگان کشف شده در طبیعت رهاسازی شد.

وی گفت: جریمه شکار هر بهله دلیجه ۱۱۹ میلیون تومان، هر قطعه بلبل دو میلیون و سیصد و ۶۷ هزار تومان و قطعه قمری ۱۹۷ هزار و سیصد تومان است.