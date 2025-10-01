پخش زنده
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پارسیان متخلف زنده گیری پرندگان شکاری را در این شهرستان دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: از این متخلف ۴۵ قطعه بلبل خرما، هشت قطعه قمری و دو بهله دلیجه و ۱۳ رشته تور کشف شد.
کاظم شریفی افزود: همچنین در این ماموریت سه باب کوخه تخریب و پرندگان کشف شده در طبیعت رهاسازی شد.
وی گفت: جریمه شکار هر بهله دلیجه ۱۱۹ میلیون تومان، هر قطعه بلبل دو میلیون و سیصد و ۶۷ هزار تومان و قطعه قمری ۱۹۷ هزار و سیصد تومان است.