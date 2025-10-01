پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش و رئیس رسانه ملی در نشستی مشترک بر گسترش همکاریها ، تقویت عدالت آموزشی و راهاندازی دوباره مدرسه تلویزیونی ایران با رویکردی منسجمتر تأکید شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی با محوریت همکاریهای دو جانبه در حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد.
در این نشست، بازگشایی مدارس بهعنوان بزرگترین رخداد فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفت و دو طرف بر راهاندازی دوباره و گستردهتر مدرسه تلویزیونی ایران تأکید کردند؛ اقدامی که قرار است عدالت آموزشی و دسترسی برابر دانشآموزان به آموزش را در سراسر کشور تضمین کند.
در ابتدای این نشست، وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از همراهی رسانه ملی در پوشش بازگشایی مدارس گفت: امسال هم همانند سال گذشته رسانه ملی توانست تصویر واقعی از شور و نشاط دانشآموزان را در آغاز سال تحصیلی به نمایش بگذارد، علیرغم تلاش دشمنان برای سیاهنمایی و ایجاد شایعات در فضای مجازی. این همکاری ارزشمند باعث شد فضای شروع سال تحصیلی در کشور با نشاط اجتماعی همراه شود.
کاظمی با یادآوری سابقه همکاری آموزش و پرورش و رسانه ملی به دوران کرونا اشاره کرد و افزود: تشکیل مدرسه تلویزیونی ایران در آن شرایط سخت، تجربهای بینظیر بود که عدالت آموزشی را برای همه دانشآموزان کشور، حتی در دورافتادهترین نقاط، ممکن ساخت. اکنون نیز تأکید ما بر تقویت و انسجام دوباره این تجربه است تا در کنار آموزش حضوری، فرصت یادگیری برابر برای همگان فراهم شود.
وزیر آموزش و پرروش با بیان این که سه سناریو برای سال تحصیلی پیشبینی و برنامهریزی کردیم، گفت: آموزش حضوری، آموزش مجازی در بستر شاد و آموزش از طریق مدرسه تلویزیونی ایران که بهدلیل پوشش صددرصدی رسانه ملی، اهمیت ویژهای دارد، سه سناریو ما برای سال تحصیلی است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این وزارتخانه بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم را دربرمیگیرد، گفت: ما و رسانه ملی مخاطبان مشترکی داریم ، بنابراین، لازم است همکاری منسجم و برنامهریزی مشترکی میان دو دستگاه شکل بگیرد تا علاوه بر پوشش آموزشی، در حوزههای فرهنگی و تربیتی نیز عدالت برقرار شود.
رسانه ملی، شریک فرهنگی آموزش و پرورش
در ادامه نشست، رئیس رسانه ملی ؛ آموزش و پرورش را «بزرگترین دستگاه فرهنگی کشور توصیف کرد و گفت: دانشآموزان و معلمان سرمایه عظیم جامعه تعلیم و تربیت هستند. آینده کشور به دست آنان ساخته میشود و همه دستگاهها مسئولیت مشترک در قبال این جامعه دارند. رسانه ملی خود را شریک فرهنگی آموزش و پرورش در مسیر تربیت نسل آینده میداند.
وی با اشاره به تجربه مشترک دو نهاد در دوران کرونا اظهار داشت: مدرسه تلویزیونی ایران یکی از افتخارات همکاری آموزش و پرورش و رسانه ملی است. این تجربه ثابت کرد که میتوان با اتکا به ظرفیتهای رسانه، عدالت آموزشی و پوشش همگانی را محقق کرد. اکنون نیازمند طراحی سناریوها و روشهای جدید برای تقویت این مسیر هستیم و همه شبکهها، زیرساختهای رسانهای و فضای مجازی در اختیار آموزش و پرورش خواهد بود.
جبلی با قدردانی از تلاشهای وزیر آموزش و پرورش در آغاز آرام و منظم سال تحصیلی افزود: بازگشایی مدارس در شرایطی که جامعه نیازمند امید و نشاط بود، روح تازهای به دانشآموزان و خانوادهها بخشید. رسانه ملی در کنار آموزش و پرورش آمادگی دارد تمام ظرفیتهای تولید و پخش خود را به تقویت برنامههای تعلیم و تربیت اختصاص دهد.
تصمیمات مشترک
در بخش دیگری از این نشست، مقرر شد کمیته مشترک آموزش و پرورش و رسانه ملی جلسات خود را به صورت مستمر ادامه دهد و در کارگروههای تخصصی، برنامههای عملیاتی برای توسعه آموزش تلویزیونی و مجازی تدوین شود.
همچنین قرار شد ، با همکاری دو نهاد، نامهای به دولت ارسال شود تا بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای گسترش آموزش در فضای مجازی فراهم شود.
بر این اساس، پلتفرم «تلوبیون» بهعنوان مرجع عرضه رایگان محتوای آموزشی دانشآموزان معرفی خواهد شد.
در پایان نشست، از رئیس رسانه ملی به پاس پوشش گسترده بازگشایی مدارس و همراهی در برنامههای فرهنگی وزارت آموزش و پرورش قدردانی شد.