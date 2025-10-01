به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده دریابانی بندرلنگه گفت: این کالا‌های قاچاق در طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا در آب‌های غرب استان کشف شده است.

سرهنگ بهروز اکفوره افزود: در این مدت بیش از ۴۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق، بیش از هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگی، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ قلم لوازم آرایشی، بیش از ۴ تن انواع مواد خوراکی و بیش از ۶ تن انواع فرآورده‌های شیلاتی کشف شد.

وی گفت: در این مدت مرزبانان بندرلنگه موفق به دستگیری ۵۹۰ متهم و توقیف ۱۷۸ فروند شناور و ۴۴ دستگاه خودرو شدند.

فرمانده دریابانی بندرلنگه ارزش مالی کالا‌های کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی مربوطه بیش از ۶ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.