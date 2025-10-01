پخش زنده
مستند بلند «سایههای پایین دست» اثر کارگردان شیرازی در جشنواره بینالمللی باکو نمایش داده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این مستند با کارگردانی رامین خلیقی و تهیهکنندگی معصومه حافظ در نخستین حضور بینالمللی خود، در نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند باکو (DokuBaku IDFF) جمهوری آذربایجان ، مهر سال آینده به نمایش درخواهد آمد.
جشنواره بینالمللی مستند باکو که به عنوان نخستین جشنواره مستقل مستند در جمهوری آذربایجان شناخته میشود، هر سال میزبان فیلمسازانی از سراسر جهان است.
او افزود: در این جشنواره فیلم، آثار منتخب بیش از ۶۰ کشور به نمایش گذاشته میشود.
خلیقی کارگردان «سایههای پایین دست» ادامه داد: این مستند نگاهی نزدیک به زندگی یک خانواده دارد که با فقر و اعتیاد دستوپنجه نرم میکنند و برای گذران زندگی ناچار به جمعآوری ضایعات هستند.
به گفته این کارگردان شیرازی، نهمین دوره جشنواره بینالمللی باکو با موضوع «دنیای پنجبعدی هایپرمتریکس» برگزار میشود؛ رویکردی که بر بررسی ابعاد مختلف واقعیت، ادراک و وجود تمرکز دارد و فرصتی برای کشف لایههای پنهان داستانها و ارتباطات انسانی را فراهم میکند.