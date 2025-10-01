به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مراسم ویدئو کنفرانس افتتاح طرح‌های گردشگری همزمان با سراسر کشور در مشهد گفت: خراسان رضوی «آبروی ایران» و «پایتخت معنوی کشور» است و باید این استان الگوی ۳۰ استان دیگر کشور باشد.

صالحی امیری با اشاره به جایگاه ممتاز خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف گفت: با اقدامات شایسته در استان همه حوزه‌ها تبدیل به قطب شده‌اند؛ از جمله قطب زیارتی، قطب صنایع دستی و قطب گردشگری سلامت را به نام این استان داریم.

افتتاح ۳۵ طرح با سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح ۳۵ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال در این استان گفت: با افتتاح طرح‌های گردشگری جدید تعداد هزار و ۶۶۲ تخت به ظرفیت اقامت استان اصافه شده است و همچنین تاسیسات گردشگری خراسان رضوی بهره‌برداری شده برای ۲۹۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

سید جواد موسوی افزود: این طرح‌ها به تفکیک شامل ۱۰ واحد هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، زائرسرا، ۶ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری و ۱۹ اقامتگاه بوم گردی است.