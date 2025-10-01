پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: مقابل تیم جوان استقلال خوزستان بازی دشواری داریم، اما بازیکنان برای ادامه روند رو به رشد تیم انگیزه بالایی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرمربی تیم فوتبال فجرشهیدسپاسی شیراز عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی در ورزشگاه پارس، نبود هواداران را ضربهای سنگین برای تیم خود دانست و تأکید کرد: در دو مسابقه گذشته شور و شوق خاصی در ورزشگاه بود که برایم تازگی داشت. اکنون تصمیمگیران باید بگویند چنین محرومیتهایی چه نتیجهای دارد؟
پیروز قربانی درباره دیدار هفته ششم تیمش گفت: مقابل تیم جوان استقلال خوزستان که نتایج خوبی گرفته است، بازی دشواری داریم. با این حال تمرکزمان روی عملکرد خودمان است و بازیکنانم انگیزه بالایی برای ادامه روند رو به رشد تیم دارند.
او در واکنش به اظهارنظر یکی از مربیان تراکتور درباره اتلاف وقت دروازهبانش تصریح کرد: غلامزاده در مسابقه گذشته واقعاً آسیب دید و به همین دلیل بازی متوقف شد. اکنون آماده است و هرگز به بازیکنم دستور نمیدهم خود را به زمین بیندازد.
قربانی شاخص اصلی عملکرد تیمش را تعداد موقعیتهای گلزنی اعلام کرد و افزود: باید فرصتهای بیشتری بسازیم و در عین حال به شیوههای حریف هم توجه داشته باشیم.
او از مصدومیت همزمان دو مهاجم، ارسلان مطهری و شروین بزرگ، به عنوان مشکل مهم هفتههای اخیر یاد کرد، اما گفت با تغییر در استراتژی تلاش کردهاند این خلأ را جبران کنند.
دیدار تیم فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان فردا پنجشنبه ۱۰ مهرماه از ساعت۱۸ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه پارس شیراز و بدون حضور تماشاگر برگزار میشود.