معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: به علت آلودگی هوا یک هزار و ۲۰۰ نفر به مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه مراجعه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم معزی افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته، در پی وقوع آلودگی شدید هوا در اهواز و برخی شهر‌های استان، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند.

وی ادامه داد: تنها در ۲۴ ساعت گذشته، که اوج آلودگی هوا به ثبت رسید، ۷۳۱ بیمار با این علائم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جهت دریافت خدمات درمانی لازم مراجعه داشتند که این آمار نسبت به روز قبل از آن، رشد چهار درصدی را نشان می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: گروه‌های حساس از جمله کودکان، مادران باردار، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی در چنین شرایطی از حضور غیرضروری در فضا‌های باز خودداری کنند و شهروندان برای کاهش عوارض، از ماسک‌های استاندارد استفاده کرده و مصرف مایعات را افزایش دهند.

دکتر معزی با تأکید بر آمادگی کامل مراکز درمانی استان برای ارائه خدمات به بیماران، خاطرنشان کرد: تیم‌های درمانی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و تمامی اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و پذیرش بیماران انجام شده است. با این حال، کنترل و کاهش پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا تنها از مسیر تلاش کادر درمان امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند تعامل بین‌بخشی و ورود جدی دستگاه‌های مرتبط در حوزه محیط زیست، مدیریت شهری و سایر نهاد‌های مسئول است. همکاری این دستگاه‌ها می‌تواند از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کرده و سلامت شهروندان را به شکل پایدار تضمین کند.