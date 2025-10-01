پخش زنده
مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی، ریوی (CPR) بندرعباس با هدف کاهش مرگومیر ناشی از حوادث قلبی و ارتقای مهارتهای عمومی و تخصصی در انجام احیای قلبی ریوی در بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:این مرکز در محل سابق بخش شیمی درمانی امید تجهیز و بهسازی شده است و پس از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دومین مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی–ریوی در کشور به شمار میرود.
آرش رحیمی با اشاره به اهمیت آموزش CPR گفت: دورههای آموزشی این مرکز متناسب با شرایط سنی، سطح تحصیلات و شغل مخاطبان طراحی شده و هدف اصلی کاهش آمار مرگومیر ناشی از حوادث قلبی در استان است.
وی گفت: آمارها نشان میدهد هر یک دقیقه تأخیر در احیای قلبی–ریوی، احتمال مرگ بیمار را تا ۱۰ درصد افزایش میدهد؛ بنابراین آموزش عمومی CPR نقش حیاتی در افزایش شانس بقاء دارد.
مسئول مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی بندرعباس، نیز با اشاره به گستره مخاطبان این آموزشها، گفت: دورههای آموزشی این مرکز برای پزشکان فوقتخصص، کارشناسان درمانی و حتی شهروندان عادی طراحی شده تا امدادگران آموزشدیده بتوانند در لحظات بحران، جان خود و دیگران را نجات دهند.
بی بی منا رضوی افزود: سرمایهگذاری در این مرکز تنها یک هزینه مالی یا زمانی نیست، بلکه اقدامی برای ارتقای سلامت عمومی، افزایش ایمنی جامعه و کاهش حوادث قلبی در استان است.