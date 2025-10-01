پخش زنده
وزارت خزانهداری آمریکا در راستای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد را با ادعای همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در توجیه اعمال تحریمهای جدید خود ادعا کرد: شبکههای تدارکات تسلیحاتی ایران را که از برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی پشتیبانی میکنند، هدف قرار میدهد.
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد را که در تسهیل دستیابی به کالاها و فناوریهای حساس برای وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران و همچنین تلاشهای تولید موشک و هواپیماهای نظامی آن نقش دارند، تحریم میکند. این شبکهها در فعالیتهایی از جمله تهیه فناوری برای سیستمهای موشکی پیشرفته زمین به هوا و خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا کمک کردهاند.
این نهاد آمریکایی مدعی شد: قابلیتهای موشکهای بالستیک و سلاحهای متعارف ایران، که توسط شبکههای تحریمشده امروز پشتیبانی میشوند، تهدیدی قابل توجه برای نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه، کشتیهای تجاری آمریکا که از آبهای بینالمللی عبور میکنند و غیرنظامیان ایجاد میکند.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا ادعا کرد: "حمایت حکومت ایران از گروههای تروریستی نیابتی و تلاش آن برای دستیابی به سلاحهای هستهای، امنیت خاورمیانه، آمریکا و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید میکند. ما تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از دسترسی حکومت ایران به سلاحهایی که برای پیشبرد اهداف بدخواهانه خود استفاده میکند، جلوگیری خواهیم کرد. "
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز در راستای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در ۲۷ سپتامبر است. همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند به سرعت محدودیتهای سازمان ملل بر برنامههای هستهای، موشکی و سایر برنامههای تسلیحاتی ایران از جمله تحریمهای تسلیحاتی، کنترل صادرات، ممنوعیتهای مسافرتی، مسدود کردن داراییها و سایر محدودیتها بر افراد و نهادها، از جمله بانکهایی که در فعالیتهای هستهای و موشکی ایران دخیل هستند، را اجرا کنند.
این نهاد آمریکایی بدون اشاره به زیاده خواهی مفرط کشورش در طول مذاکرات که مانع مصالحه شد و حمله به تاسیسات هستهای ایران ادعا کرد: "اسنپ بک" یا بازگشت محدودیتهای سازمان ملل ،در نتیجه مستقیم عدم اجرای قابل توجه تعهدات هستهای ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رخ داده است. این تصمیم شورای امنیت، هدف جامعه بینالمللی را برای محافظت از رژیم جهانی عدم اشاعه در برابر تلاشهای ایران برای تضعیف آن از طریق تهدیدها و تشدید فعالیتهای هستهای نشان میدهد.