به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در ششمین آیین تجلیل از ۱۰ هزار پیشکسوت دفاع مقدس، گفت: جنگ امروز جنگ ایدئولوژی‌هاست؛ جنگ بین جبهه مقاومت و جبهه استکبار است و تنها راه مقابله با عداوت و کینه‌توزی دشمنان مستکبر، قوی شدن و ولایتمداری است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان‌شمالی با اشاره به شعار محوری هفته دفاع مقدس با عنوان «ما فاتحان قله‌ایم» گفت: دفاع مقدس جلوه‌ای عظیم از همبستگی ایثار و ایستادگی مردم است و آحاد مردم برای تحکیم نهال انقلاب اسلامی در مقابل رژیم بعثی عراق جانفشانی کردند.

وی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس دوران پر افتخاری بوده که ملت ایران را ملتی قوی در برابر نظام سلطه نشان می‌دهد، افزود: باید تلاش کنیم از دفاع مقدس به عنوان گنجینه پایان‌ناپذیر برای آینده سرمایه‌گذاری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه گسترش دهیم، تصریح کرد: تبیین و نشر فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه برای نسل جوان در دستور کار است.