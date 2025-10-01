به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات، محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، قلی زاده و زارع مسئولین ارزشیابی قضات استان و محمد علی نژاد معاون قضایی با حضور در قرارگاه حمزه سیدالشهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس با سردار گشتاسبی فرمانده این قرارگاه دیدار نمودند.

عتباتی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و امام شهداء گفت: در دفاع مقدس رزمندگان اسلام با دستان خالی و صرفاً با توکل و توسل به قدرت الهی با برافراشتن بیرق سبز ولایت در برابر زیاده خواهی‌های استکبار جهانی و قدرت‌های غرب و شرق ایستادند و تمامی معادلات نظام سلطه را بر هم زدند و ملت جدیدی را به تاریخ معرفی کردند که با عشق به ولایت و رشادت و از خودگذشتگی اجازه ندادند حتی ذره‌ای از خاک میهن اسلامی در تصرف دشمن باقی بماند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس به ما نشان دادکه استقلال و آزادی در گرو اعتماد به جوانان و توانمندی‌های داخلی است و این اعتماد در جنگ ۱۲ روزه خود را به خوبی نشان داد و رژیم متجاوز و کودک کشی صهیونیستی را به زانو درآورد و پوشالی بودن آن را به جهانیان نشان داد.

عتباتی با اشاره به دفاع جانانه رزمندگان اسلام در جنگ ۱۲ روزه خصوصاً پاسخ کوبنده قرارگاه پر افتخار حمزه سید الشهداء شمال غرب کشور به دشمن و تقدیم شهدای گلگون کفن اظهار داشت: در این ایام سربازان سنگر احقاق حق و اجرای عدالت دوشادوش مدافعان کشور از امنیت میهن اسلامی دفاع می‌کردند و اجرای احکام جاسوسان موصاد در این ایام و پیگرد قانونی عوامل خود فروخته از جمله این اقدامات قاطع بود.

مقام ارشد قضایی استان در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان قاطعانه از اقدامات نیرو‌های مسلح، امنیتی، نظامی و انتظامی برای تامین امنیت مردم و این مرز و بوم حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد هیچگونه خدشه‌ای به این امنیت وارد شود.

سردار گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سد الشهداء شمالغرب کشور نیز در این دیدار از حمایت‌های دستگاه قضایی استان از نیرو‌های مسلح در امر دفاع از امنیت و آرامش کشور تقدیر و این امر را موجب دلگرمی دانست.

گفتنی است در پایان این دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به مناسبت هفته دفاع مقدس و قدردانی از تلاش‌های فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء در تامین امنیت کشور با تقدیم لوح تقدیری از وی تجلیل نمود.