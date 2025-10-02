پخش زنده
امروز: -
بنا بر اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، استان تهران با ثبت رکورد مصرف بیش از یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون لیتر بنزین در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد از مصرف بنزین کل کشور را به خود اختصاص داد و در صدر استانهای پرمصرف قرار گرفت.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، آمارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران حاکی است، کل مصرف بنزین کشور در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۲.۵ میلیارد لیتر برآورد شده است که تنها ۱۵ درصد از این مقدار مصرف به استان تهران با تراکم جمعیت حدود ۱۴.۵ میلیون نفر اختصاص مییابد. این مقدار مصرف نشاندهنده روند افزایشی مصرف سوخت در استان تهران در مقایسه با سایر استانهاست، همچنین افزون بر افزایش تراکم جمعیت، افزایش سفرهای تابستانی، افزایش ترددهای بینشهری و افزایش تعداد خودرهای شخصی نیز از عوامل تأثیرگذار بر مصرف بالای بنزین در این استان است.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تابستان امسال ۱۳۴.۳ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال (تابستان ۱۴۰۳) با میانگین مصرف روزانه ۱۲۹.۴ میلیون لیتر، حدود ۵ میلیون لیتر افزایش یافته است، همچنین بیشترین رکورد مصرف بنزین تابستانی در روز ۲۲ شهریور با رقم مصرف ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر ثبت شده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده ازسوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، میانگین آمار مصرف روزانه ماههای تیر، مرداد و شهریور امسال بهترتیب ۱۲۳.۵، ۱۳۷.۷ و ۱۴۱.۷ بوده است که این روند صعودی افزایش میانگین مصرف روزانه، بیانگر افزایش مستمر تقاضا در دوره اوج سفرهای تابستانی است. این افزایش نهتنها ناشی از افزایش جابهجاییهای بینشهری و استفاده گسترده از خودروهای شخصی بوده، بلکه اثر مستقیم تعطیلات رسمی و ترافیک درونشهری را نیز منعکس میکند.
سرانه مصرف بنزین در ایران هماکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی افزایش مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت، همچنین متوسط افزایش سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد افزایش داشته است و بر اساس پیشبینیها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر میرسد.