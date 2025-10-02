به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده گفت: سرمای زودرس پاییزه در این شهرستان در ابتدای مهرماه به بیش از ۲ هزار و ۳۹۱ هکتار مزارع سیب زمینی، لوبیا، گوجه فرنگی، حبوبات، کدوآجیلی، آفتابگردان و یونجه به میزان ۳۰ تا ۷۰ درصد خسارت وارد کرد.

مهدی امینی افزود: در این سرمازدگی، پنج میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال به مزارع آبی این شهرستان خسارت وارد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده با درخواست کمک از متولیان امور استانی به بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان گفت: افزایش رطوبت مزرعه، به هم زدن هوای محیط مزرعه و مقابله با سرمازدگی در ساعت افت دما، محلول پاشی اسیدآمینه و کود‌های پتاس‌دار برای افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی از اهمیت برخوردار است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.