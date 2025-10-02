به مناسبت گرامیداشت هفته ناشنوایان، جشنی با حضور جمعی از ناشنوایان، خانواده‌ها، مسئولان و فعالان حوزه معلولیت در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در این مراسم با اشاره به آمار افراد دارای معلولیت در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۶۴ هزار نفر معلول در آذربایجان‌غربی شناسایی شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۷ هزار نفر ناشنوا هستند.

بابایان افزود: با اجرای طرح‌های غربالگری شنوایی در سطح استان، در سال جاری ۱۶ هزار نفرتحت غربالگری قرار گرفته‌اند که این اقدام نقش مهمی در شناسایی و درمان زودهنگام مشکلات شنوایی دارد. به گفته وی، تاکنون ۲۱۰ دستگاه سمعک بین ناشنوایان نیازمند توزیع شده و ۴۷ عمل کاشت حلزون نیز برای کودکان ناشنوا انجام گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین از حمایت‌های اقتصادی بهزیستی خبر داد و گفت: در سال جاری ۴۶ واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شده و ۱۵۵ فقره وام خودکفایی به افراد تحت پوشش اعطا شده است.

برگزاری برنامه‌های شاد و فرهنگی از جمله اجرای سرود ناشنوایان ، نمایش‌های هنری و مشارکت فعال کودکان و نوجوانان ناشنوا از بخش‌های جذاب این جشن بود.

هر ساله ۳۱ شهریور تا ۷ مهربه عنوان هفته ناشنوایان در تقویم نام‌گذاری شده و فرصتی برای توجه بیشتر به مسائل، توانمندی‌ها و مطالبات این قشر از جامعه است.