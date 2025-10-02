پخش زنده

هاجر صفرزاده ورزشکار اصفهانی، نایبقهرمان رقابتهای جهانی دو و میدانی دهلی نو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هاجر صفرزاده، دونده ملیپوش اصفهانی در ماده ۴۰۰ متر کلاس T۱۲، موفق شد در رقابتهای جهانی دهلی نو ۲۰۲۵ به نشان نقره دست یابد.
رقابتهای جهانی دوومیدانی نابینایان و کمبینایان ۲۰۲۵ در شهر دهلی نو برگزار و ورزشکاران برجستهای از سراسر جهان در آن به رقابت پرداختند.
در این مسابقات، هاجر صفرزاده، نماینده شایسته کشورمان در ماده ۴۰۰ متر کلاس T ۱۲، با وجود ابتلا به سرماخوردگی و شرایط جسمانی نامطلوب، نمایشی تحسین برانگیز از اراده و توانمندی ارائه داد.