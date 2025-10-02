سرپرست مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز، گفت: در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود دو میلیون تماس با سامانه ۱۴۱ استان برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ فرهاد زندیه با بیان اینکه از این تعداد ۳۸ هزار و ۶۷۴ تماس توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های البرز پاسخ داده شده است، افزود: این سامانه با هدف ارائه خدمت به هموطنان و کاربران جاده‌ای برای آگاهی بیشتر از وضعیت ترافیک و برنامه‌ریزی برای زمان سفر تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه کاربران جاده‌ای می‌توانند پس از برقراری ارتباط با این سامانه از وضعیت ترافیکی راه‌ها، وضعیت آب و هوای مسیرها، انسداد‌ها و محدودیت‌های اعمال شده مطلع شوند و شکایات خود در حوزه راه‌ها را ثبت کنند، گفت: از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا داریم قبل از سفر آخرین اطلاعات در مورد شرایط ترافیکی و جوی و محدودیت‌های تردد احتمالی را از سامانه ۱۴۱ دریافت و سپس برای سفر خود برنامه‌ریزی کنند.

‌