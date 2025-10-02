رئیس جمهور گفت: وحدت، انسجام، احترام به نخبگان، دانشمندان، تولید کنندگان و رفع مشکلات آنان را در اولویت قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ وی در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان گفت: برای توسعه پایدار در مصرف انرژی‌های کشور صرفه جویی کنیم.

رئیس جمهور افزود: برای رفع مشکلات استان همه اختیارات و بستر‌ها را به استانداران داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه باید نقشه راه داشته باشیم افزود: به مدیرانی که در تهران برای استان‌ها برنامه ریزی کرده‌اند دستور داده‌ام برای توسعه آنجا باید در منطقه حضور داشته باشید.

رئیس جمهور افزود: یکی از برنامه‌های هیات دولت هم این است که باید در استان‌ها حضور داشته باشند و مشکلات را لمس کرده و بعد به دنبال حل آن باشند.

پزشکیان با اشاره به اینکه استان‌های تهران، البرز، قزوین و شهر‌های اطراف همه مشکل آب دارند، گفت: یکی از آن راه حل‌ها نزدیک شدن به خلیج فارس است.

وی به کمبود بارندگی‌ها در کشور هم اشاره کرد و افزود: بارندگی پارسال حدود ۱۴۰ میلی متر بوده در حالی که استاندارد آن ۲۶۰ میلی متر است یعنی حدود ۴۰ درصد کمبود بارندگی داریم.

رئیس جمهور افزود: آب پشت سد‌ها در حال کاهش است و امسال هم با مشکل کمبود آب مواجه هستیم.

پزشکیان گفت: توسعه و صنعت یعنی تناسب بین منابع و مصرف و باید بتوانیم این تناسب را رعایت کنیم.

وی از استخراج آب چاه‌ها انتقاد کرد و گفت: این کار موجب ایجاد فرونشست‌های زمین در کشور می‌شود که این موضوع در تهران حدود ۳۰ سانتی متر است.

رئیس جمهور با اشاره به تهدید‌های کشور‌های اروپایی علیه کشورمان، افزود: می‌گویند با اسنپ‌بک، شما را تحریم می‌کنیم در حالی که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم، آنهایی که نفت و گاز و سوخت ندارند و این منابع را می‌خرند چگونه زندگی می‌کنند؟ ما اینها را داریم و گرسنه هستیم.