بازگشایی مرز تجارتی و زیارتی چیلات یک فرصت طلایی برای توسعه استان است
استاندار ایلام با اشاره به اینکه بازگشایی مرز تجارتی و زیارتی چیلات یک فرصت طلایی برای توسعه استان است گفت: ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق باید به ظرفیت اقتصادی برای استان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست با جمعی از شیوخ عرب، بزرگان و متنفذین دشت عباس شهرستان دهلران بازگشایی مرز تجارتی و زیارتی چیلات را یک فرصت طلایی برای توسعه استان عنوان کرد و اظهار داشت:۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق باید به ظرفیت اقتصادی برای استان تبدیل شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای دهلران در حوزههای مختلف، افزود: دهلران از لحاظ وسعت رتبه نخست و از حیث جمعیت در رتبه دوم استان را در اختیار دارد، این شهرستان دارای ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی نفت و گاز و گردشگری بوده که ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که این مهم اهمیت این شهرستان را دوچندان میکند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام مطرح کرد: هدف دولت چهاردهم و تاکید رئیس جمهور حل مشکلات مردم و رسیدگی به مطالبات و خواستههای آنان است.
کرمی به موضوع راهها نیز اشاره و بیان کرد: چهارخطه کردن مهران - دهلران - اندیمشک از اولویتهای دولت چهاردهم است و اکنون ۷۴ کیلومتر از این مسیر به پیمان رفته و ۲۶ کیلومتر دیگر در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: در بحث مشکل آب شرب بهبود نسبی داشتیم و با اقدامات انجام شده مشکل آب دهلران برای همیشه برطرف میشود.