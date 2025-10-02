استاندار ایلام با اشاره به اینکه بازگشایی مرز تجارتی و زیارتی چیلات یک فرصت طلایی برای توسعه استان است گفت: ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق باید به ظرفیت اقتصادی برای استان تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای دهلران در حوزه‌های مختلف، افزود: دهلران از لحاظ وسعت رتبه نخست و از حیث جمعیت در رتبه دوم استان را در اختیار دارد، این شهرستان دارای ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی نفت و گاز و گردشگری بوده که ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که این مهم اهمیت این شهرستان را دوچندان می‌کند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام مطرح کرد: هدف دولت چهاردهم و تاکید رئیس جمهور حل مشکلات مردم و رسیدگی به مطالبات و خواسته‌های آنان است.

کرمی به موضوع راه‌ها نیز اشاره و بیان کرد: چهارخطه کردن مهران - دهلران - اندیمشک از اولویت‌های دولت چهاردهم است و اکنون ۷۴ کیلومتر از این مسیر به پیمان رفته و ۲۶ کیلومتر دیگر در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: در بحث مشکل آب شرب بهبود نسبی داشتیم و با اقدامات انجام شده مشکل آب دهلران برای همیشه برطرف می‌شود.