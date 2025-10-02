پخش زنده
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: به طور متوسط میزان پسروی آب دریای خزر، در سه سال اخیر به حدود ۲۰ سانتیمتر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جلسه کارگاه آموزشی «تکالیف مقرر در حوزه محیط زیست دریایی و تالابها» اظهار داشت: این جلسه بینظیر به ما اجازه داد تا دانش، تجربه و پیشنهادات عملیاتی کارکنان شهرستانها که از بدو استخدام تا دوران بازنشستگی کمتر امکان حضور در جلسات کلان سازمان را دارند، به سازمان منتقل شود.
وی با اشاره به عقبنشینی آب دریای خزر گفت: از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ متوسط پسروی آب دریای خزر حدود ۷٫۵ سانتیمتر در سال بوده، اما در سه سال اخیر این میزان به حدود ۲۰ سانتیمتر رسیده است و روند آن طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده ادامه خواهد داشت.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: تاکنون فقط ۵ شهر از حدود ۲۳۰ شهر تالابی کشور به عنوان شهر تالابی در کنوانسیون رامسر پیوستهاند و باید این آمار افزایش یابد، همچنین هر تالابی که در شهرستان وجود دارد و جزو مناطق چهارگانه حفاظتی نیست، باید به این مناطق تبدیل شود تا از تخریبها و دستاندازیها جلوگیری شود.
لاهیجانزاده تأکید کرد: شهرستانهای ساحلی باید با مدیریت دقیق و جلوگیری از هجوم زمینخواران، از اراضی آزاد شده محافظت کنند.
لاهیجانزاده با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در سازمان محیط زیست، تأکید کرد: باید بهترین کارشناسان و نیروهای مجرب استانها در ردیفهای خالی ستاد مرکزی قرار گیرند تا مشکلات عملیاتی سازمان در کمیسیونها و تصمیمگیریهای کلان کاهش یابد؛ انتقال کارشناسان با سابقه و توانمند میتواند بسیاری از کمبودها و چالشهای اجرایی را حل کند.
لاهیجانزاده در ادامه بر اهمیت مدیریت منابع آب و حفاظت از تالابها، بر تشکیل کارگروههای شهرستانی سازگاری با کمآبی و تالابها تأکید کرد و گفت: شهرهایی که در مجاورت تالابها و سواحل قرار دارند، باید به عنوان شهر تالابی ثبت شوند؛ این اقدام ضمن حفاظت از اکوسیستمها، فرصتهای بینالمللی و اعتبارات ویژه برای مدیریت تالابها فراهم میکند.
وی از همکاری سازمان محیط زیست با یک شرکت دانشبنیان خبر داد و گفت: این واحد با استفاده از تصاویر ماهوارهای و هوش مصنوعی با اختلاف یک متر امکان پایش دقیق تالابها و حوزههای آبریز را فراهم میکند؛ این فناوری سطح زیر کشت، میزان مصرف آب، وضعیت تالابها و اخطارها را مشخص میکند و به شهرستانها کمک میکند تا اقدامات حفاظتی مؤثرتر انجام دهند.
لاهیجانزاده در پایان به اجرای دقیق قوانین حفاظت از محیط زیست، پیگیری خسارت وارده به تالابها، حقابه تالابها و برخورد قضایی با تخلفات محیط زیستی تأکید کرد و گفت: هرگونه کوتاهی و مسامحه در حفاظت از محیط زیست غیرقابل قبول است؛ مردم به تلاشهای شما امید دارند و سازمان تنها خط دفاعی محیط زیست کشور است.