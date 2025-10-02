

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی در شرایطی به میزبانی تایلند آغاز شد که نمایندگان کشورمان با درخشش در بازی‌های نخست، موفق شدند برتری خود را به حریفان دیکته کنند.

در یکی از این بازی‌ها، امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با بازیکنان انگلیسی که در غالب تیم هنگ‌کنگ به میدان آمده بودند با نتایج ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ به پیروزی رسیدند.

در دیگر بازی برگزار شده، فرهان و شهریار اههرزاد در رقابت با بازیکنانى از کشور آمریکا و هلند دیدار کردند که این بازی نیز با نتایج ۶-۲ و ۶-۱ به سود نمایندگان کشورمان به پایان رسید.