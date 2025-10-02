به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش‌های همکاران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای تسریع در روند کالا‌های اساسی در گمرکات و بنادر قابل تقدیر بود و خدمت بزرگی در این بخش به صورت گرفت.

مدنی‌زاده با اشاره به مشکلات انباشته در گمرکات کشور در سال‌های اخیرا افزود: رسوب بالای کالا‌ها از مهم‌ترین چالش‌ها است که این امر هزینه‌های مضاعفی را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.

وی گفت: هدف ما کاهش این موانع و تسهیل فرآیندهاست تا هزینه‌ها به حداقل برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر هوشمندسازی فرآیند‌های گمرکی، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت صادرات و تجارت بین‌المللی تأکید کرد و افزود: برای تحقق این اهداف باید الگوی گمرک پیشرفته در کشور پیاده‌سازی شود.

مدنی زاده گفت: گمرک پیشرفته بدون استفاده از ظرفیت جوانان متخصص، مهندسان و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بخش خصوصی باید بیش از گذشته وارد عمل شود و در کنار دولت نقش‌آفرینی کند.