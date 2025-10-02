به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اعضای کارگروه رفع موانع تولید شهرستان نقده با هدف بررسی مشکلات و آماده‌سازی مرحله دوم توسعه واحد‌های تولید زیپ و کشتارگاه مرغ بازدید کردند.

سرپرست فرمانداری نقده در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با مدیران و کارکنان دو واحد تولیدی، آخرین وضعیت فعالیت‌ها و روند آماده‌سازی این دو واحد را در مرحله دوم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

امیر عباس جعفری، با اشاره به اهمیت تولید داخلی و نقش صنایع کوچک و متوسط در رونق اقتصادی شهرستان، بر حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع و مشکلات این واحد تولیدی تأکید کرد.

همچنین فرماندار توسعه فعالیت‌های این دو واحد تولیدی را علاوه بر افزایش ظرفیت اشتغال، در ارتقای جایگاه صنعتی و اقتصادی شهرستان موثر دانست و افزود: این واحد‌ها یکی از ظرفیت‌های بزرگ شهرستان و شاید استان برای اشتغال هستند که در مرحله دوم توسعه زمینه اشتغال را برای بیش از ۳۵۰ نفر مهیا خواهند کرد.

مشکل کارخانه زیپ سازی عدم صدور پروانه بهره برداری در بخش دوم توسعه بود و کشتارگاه صنعتی مرغ برای سرمایه‌گذاری جدید نیاز به اختصاص زمین از طریق منابع طبیعی است.