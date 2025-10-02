پخش زنده
فیلم مستند «پشت چراغ قرمز» به کارگردانی مهدی باقری، در مرحله صداگذاری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم مستند، دربارهی تعدادی از هموطنان است که در حملهی رژیم صهیونیستی به تهران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، به شهادت رسیدند.
فراخوان دوره جدید جشنواره بینالمللی فیلم مستند فرانسه، فیپاداک برای سال ۲۰۲۶ در هفته آینده به پایان میرسد.
علاقهمندان میتوانند آثار مستند خود را تا تاریخ چهاردهم مهرماه به این جشنواره ارسال کنند.
جشنواره فیپاداک از بیست و سوم تا سی و یکم ژانویه سال ۲۰۲۶ در شهر بیاریتز، فرانسه برگزار خواهد شد.