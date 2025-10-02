به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی‌خرم گفت: این اقدامات منجر به کاهش ۱۱ درصدی تلفات جاده‌ای شده است.

او تصریح کرد: همچنین در راستای ارتقای ایمنی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ هزار و ۳۵۰ کیلومتر شانه‌سازی و تعدیل شیب شیروانی در محور‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان انجام شده است.

حمید پرورشی‌خرم افزود: نصب ۱۵ هزار و ۳۶۱ قطعه تابلو و علائم ترافیکی، اجرای سه کیلومتر نیوجرسی، احداث و بهره‌برداری از ۱۷.۶ کیلومتر روشنایی طولی و ۱۰ مورد روشنایی نقطه‌ای، اصلاح و ایمن‌سازی ۹۳ نقطه پرحادثه و لایروبی ۸۷۱ دستگاه پل و آبرو از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در حوزه راهداری استان به شمار می‌رود.

او با اشاره به تأثیر این اقدامات بر کاهش سوانح رانندگی تصریح کرد: بر اساس گزارش پلیس راه استان آمار تلفات جاده‌ای طی شش‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است.