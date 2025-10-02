رئیس جمهور در جمع نخبگان و فعالان بخش‌های مختلف اجتماعی و علمای اهل سنت هرمزگان، بر لزوم پایبندی به وحدت و اتحاد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ آقای پزشکیان افزود: دشمن بداند با ترور مملکت ما تسلیم نمی‌شود، زیرا برای هر کدام از ما مسئولان صد‌ها جایگزین بهتر وجود دارد.

پزشکیان افزود: اگر جهان اسلام با هم متحد باشد، می‌تواند در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و دیگر جا‌ها بایستد.

وی گفت: این شایسته مسلمانان نیست که با هم اختلاف داشته باشند و در این میان صهیونیست‌ها بیایند سوء استفاده کنند.

رئیس دولت چهاردهم با تاکید به وحدت در کشور افزود: اگر همه ما نگاه مان به توانمندی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های گروه‌های مختلف باشد، می‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم.

وی گفت: اگر می‌بینید مشکلی وجود دارد باید راه حل آن را پیدا کنید و اگر راه نبود باید برای آن راه حلی بسازید.

رئیس جمهور افزود: برای پیشرفت باید نقشه راه داشته باشیم و اجرای آن را هم به افراد متخصص و با تجربه بسپاریم تا به چشم اندازی که رهبر انقلاب می‌گویند برای الگو شدن در منطقه برسیم.

وی گفت: همانگونه که نخبگان هرمزگان می‌گویند ظرفیت‌های زیادی برای پیشرفت استان وجود دارد که باید همه مسئولان استان تلاش کنند تا این ظرفیت‌ها شکوفا شود.

رئیس جمهور افزود: ما آماده‌ایم پیچیدگی‌های موانع اداری را رفع کنیم و موانعی که از طرف دولت وجود دارد را برداریم.

پزشکیان افزود: در سطح سران قوا تفاهم خوبی برای تفویض اختیار به مدیران و استان‌ها وجود دارد.



