استاندار میسان عراق در دهلران؛
گشایش «مرز چیلات» مسیر مراودات تجاری عراق و ایران را تسهیل میکند
استاندار میسان عراق گفت: گشایش «مرز چیلات» میان دو کشور همسایه میتواند به تسهیل و گسترش مراودههای اقتصادی و بازرگانی ایران و عراق کمک شایان توجهی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حبیب ظاهر الفرطوسی» استاندار میسان در نشست مشترک با استاندار ایلام در دهلران پیرامون بازگشایی مرز چیلات «در شهرستان دهلران» اظهار داشت: راهاندازی این پایانه مرزی نقطه عطفی در توسعه روابط ایران و عراق در همه زمینههای خواهد بود.
وی راهاندازی پایانه مرزی چیلات را نماد عزم جدی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برای توسعه همکاریهای مشترک و تحقق منافع دو ملت دانست و از سرمایهگذاران دعوت کرد از ظرفیتهای بینظیر منطقه «علی غربی» استان میسان استفاده کنند.
استاندار میسان عراق یادآور شد: آنچه امروز در این نقطه مرزی شاهد آن هستیم، حاصل همت و کوشش همه دستاندرکاران دو کشور است که باعث خوشحالی و امیدواری است.
الفرطوسی با قدردانی از استقبال گرم مردم و مسئولان استان ایلام از او و همرانش، اضافه کرد: این طرح مرزی، دارای ویژگیهای مثبت و منحصر به فردی از جمله نزدیکی به منطقه آزاد تجاری در علی غربی است که در سطح نخست وزیری عراق به تأیید رسیده و میتواند نقش مهمی در توسعه مناسبات اقتصادی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه استان میسان عراق دارای ذخایر نفتی ارزشمند، قطب کشاورزی و تالابها و مناطق گردشگری متعدد است، گفت: پایانه مرزی چیلات به عنوان حلقه ارتباطی میان استانهای مرزی میسان و ایلام، سبب تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور خواهد شد.
الفرطوسی با اشاره به فاصله کم این پایانه مرزی تا بغداد (حدود ۲۷۰ کیلومتر)، اظهار کرد: این امر، چیلات را به یکی از مسیرهای اصلی و کوتاه برای تبادل کالا و تردد مسافر میان ایران و عراق تبدیل کرده است.
استاندار میسان در ادامه از همه شرکتها و سرمایهگذاران ایرانی دعوت کرد تا با حضور در منطقه آزاد تجاری این استان، نسبت به سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای پیمانکاری اقدام کنند.
وی تشکیل کارگروه مشترک ایرانی - عراقی برای پیگیری و هماهنگی امور مربوط به این پایانه را ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد این کارگروه به زودی تشکیل شود.
گفتنی است استانداران ایلام و میسان عراق امروز «پنجشنبه» در بازدید از مرز چیلات شهرستان دهلران آخرین مراحل بازگشایی رسمی این پایانه مرزی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
«احمد کرمی» استاندار ایلام و حبیب ظاهر الفرطوسی استاندار میسان در این بازدید ضمن گفتگو و تبادل نظر آخرین هماهنگیها میان مقامهای دو کشور را برای بازگشایی رسمی این بازارچه مرزی بررسی کردند.