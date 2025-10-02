مصدوم سوختگی ناشی از باز کردن درب رادیاتور، با اورژانس هوایی آباده به مرکز درمانی شیراز اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست اورژانس شهرستان آباده گفت: در تماس امروز به مرکز اورژانس ۱۱۵ این شهرستان مبنی بر وقوع حادثه سوختگی در جاده کلوان، گروه اورژانس به محل حاضر شدند.

صادق رضا فرهادی افزود: عوامل اورژانس پس از انجام اقدام اولیه تثبیت وضعیت، به دلیل فوریت پزشکی و شرایط بیمار ۷۰ ساله به دلیل بیماری آسم و مشکلات ریوی، بالگرد اورژانس هوایی برای انتقال وی به مرکز درمانی فوق تخصصی شیراز فعال شد.

سرپرست اورژانس هوایی شهرستان آباد بیان کرد: فرد مصدوم هنگام تلاش برای باز کردن درب رادیاتور خودرو، دچار پاشش آب داغ و سوختگی درجه ۲ در ناحیه سر و صورت با وسعت تقریبی ٣٠ درصد سطح بدن شد.