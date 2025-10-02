۱۰ واحد دامداری صنعتی در استان زنجان با تمرکز بر اصلاح نژاد و تکثیر ژن چندقلوزایی در نژاد گوسفند افشار، موفق به افزایش چشمگیر راندمان تولید گوشت شده‌است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در شهرستان طارم، حدود ۵۰۰ بهره‌بردار در حوزه دامداری فعالیت می‌کنند که شامل ۱۱۰ هزار رأس گوسفند و بره و ۱۳ هزار رأس بز و بزغاله هستند.

از این میان، پنج واحد دامداری صنعتی فعال‌اند که یکی از این واحد‌ها به طور تخصصی روی انتقال ژن چندقلوزایی کار می‌کند.

این مجموعه صنعتی که حاصل ۲۴ سال تجربه است، در سالن دامداری ۲۵۰ متری خود، ۲۵۰ رأس دام نگهداری می‌کند و ۱۰ نفر به طور مستقیم در آن مشغول به کار هستند.

از دو سال پیش، این تولیدکننده خلاق تصمیم گرفت به اصلاح نژاد دام‌های خود بپردازد و با تمرکز روی نژاد ارزشمند قوچ افشار، موفق به انتقال ژن چهارقلوزایی شده است.

این موفقیت باعث افزایش چشمگیر تولید گوشت در استان زنجان شده و امید است که با این روش، نیاز استان به گوشت برطرف شود.

افزایش تعداد بره‌ها به همراه کاهش هزینه‌های تولید، باعث شده درآمد دامداران نیز رشد قابل توجهی داشته باشد و راندمان تولید در این صنعت افزایش یابد.

طبق گفته کارشناسان، از ۳۸۰ واحد دامداری صنعتی استان زنجان، ۱۰ واحد به صورت تخصصی در زمینه تکثیر و تثبیت ژن چندقلوزایی گوسفند افشار فعالیت می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده تولید گوشت استان تا ۸۰ درصد افزایش یابد.