رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان میاندوآب از تحویل یک بهله جغد نابالغ به این اداره توسط نوجوان دوستدار محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: یک بهله جغد نابالغ که توانایی پرواز در طبیعت را ندارد توسط یک نوجوان دوستدار حیات وحش و محیطزیست جهت نگهداری و تیمار، به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان میاندواب تحویل گردید.
وی با تشکر و قدردانی از تفکر و دیدگاه زیست محیطی این نوجوان و خانوادهی وی؛ خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مردم شهرستان میاندوآب همواره از فرهنگ والای حفاظت و حمایت از محیط زیست و مهربانی با طبیعت برخوردار بودهاند و هر روز به تعداد دوستداران و همیاران محیط زیست در این شهرستان افزوده میشود.
جسور با قدردانی از وظیفهشناسی این شهروند از تمامی دوست داران محیطزیست تقاضا نمود در صورت مشاهده اینگونه موارد با سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان غربی تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.