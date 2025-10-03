پخش زنده
امروز: -
با گذشت بیش از یک ماه از آخرین وعده بیمه مرکزی برای اتصال شرکتهای بیمه به سامانه املاک و اسکان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مصوبهای تصویب کرد که صدور بیمهنامههای جدید را بدون اتصال به این سامانه ممنوع میکند.
با گذشت بیش از یک ماه از وعده بیمه مرکزی درباره اتصال شرکتهای بیمه به سامانه املاک و اسکان، پیگیریهای میدانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نشان میدهد این وعده هنوز محقق نشده است.
در این راستا، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبهای را تصویب کرده که بر اساس آن، شرکتهای بیمه در صورت عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان، اجازه صدور بیمهنامههای جدید را نخواهند داشت.
این اقدام با هدف تسریع در شفافسازی اطلاعات ملکی و ارتقاء نظارت بر صدور بیمهنامهها صورت گرفته است. بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظف به اجرای این مصوبه هستند.
مینا دامچی گزارش می دهد: