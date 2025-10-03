به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اختتامیه سومین جشنواره استانی سرود فجر بسیج فارس با معرفی گروه‌های برگزیده در لارستان برگزار شد و پنج گروه برگزیده به مرحله کشوری این جشنواره معرفی شدند.

در این دوره، ۱۲ گروه سرود از شهرستان‌های مختلف فارس حضور داشتند که پس از رقابت، گروه‌های «فرزندان ایران» و «مصباح‌الهدی الف لارستان» در بخش پسران، گروه‌های «فاخته شیراز» و «مصباح‌الهدی لارستان» در بخش دختران و گروه «اشلو» از شیراز در بخش محلی به عنوان منتخبان جشنواره استانی معرفی شدند.

در این جشنواره، گروه‌هایی از شهرستان‌های لارستان، استهبان، نورآباد ممسنی، شیراز و آباده با اجرای آثار انقلابی و حماسی به مرحله استانی راه یافته بودند.

محمد رنجبر معاون فرهنگی هنری سپاه فجر فارس گفت: پارسال گروه‌های سرود استان فارس رتبه‌های اول تا سوم کشوری را از آن خود کردند.