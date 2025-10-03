به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی از موسوعه فاخر «بحارالانوار فی علوم‌القرآن علی مذهب اهل‌البیت(ع)» شامگاه دهم مهرماه با حضور آیت‌الله علوی بروجردی و جمعی از علما و پژوهشگران حوزوی در کتابخانه مسجد اعظم قم برگزار شد.

این موسوعه ارزشمند به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین تقوی دهاقانی و با هدف تبیین جایگاه علوم قرآنی در مکتب اهل بیت(ع) و پاسخی مستند به شبهات پیرامون نقش شیعه در این عرصه، در ۱۴ جلد به چاپ رسیده است.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر خرازی، استاد حوزه علمیه، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل این اثر، گفت:

«در طول تاریخ، برخی بر این باور بوده‌اند که شیعه در علوم قرآنی حرفی برای گفتن ندارد؛ تألیف این مجموعه، بطلان این تصور را اثبات می‌کند. این اثر، برگرفته از روایات اهل‌بیت(ع) است که بسیاری از آن‌ها مورد تأیید منابع اهل سنت نیز هستند.»

وی افزود: «متأسفانه در دهه‌های اخیر، داده‌هایی انحرافی در مباحثی مانند ناسخ و منسوخ وارد حوزه‌های شیعی شده بود و این اثر، گامی مهم برای پالایش علوم قرآن بر اساس منابع اصیل شیعه است.»

موسوعه «بحارالانوار فی علوم‌القرآن» حاصل بیش از ۳۰ سال تلاش مستمر نویسنده و برگرفته از مطالعات گسترده او بر مجموعه حدیثی «بحارالانوار» علامه مجلسی(ره) است. نویسنده این اثر، کتاب بحارالانوار را ۵ بار از ابتدا تا انتها و همچنین «الذریعة» را نیز پنج نوبت به‌صورت کامل مطالعه کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی در این مراسم گفت:«این اثر تلاشی است برای نشر معارف قرآن از منظر اهل‌بیت(ع) و امتثال فرمایش پیامبر اعظم(ص) که فرمودند: “إنی تارکٌ فیکم الثقلین؛ کتابَ الله و عترتی أهل‌بیتی…”.»

وی با اشاره به محتوای این موسوعه افزود:«موضوعاتی مانند جایگاه اهل‌بیت(ع) و نقش صحابه در علوم قرآن، نزول و تدوین قرآن، روش‌شناسی مفسران، تأویل و اعجاز قرآن، احکام‌القرآن و تصانیف تفسیری شیعه در این مجموعه بررسی شده است.»

استاد خرازی در ادامه پیشنهاد کرد که مؤلف این اثر، مستدرکی نیز بر این موسوعه تهیه کند و بخش‌های فقهی علوم قرآن با عنوان «احکام‌القرآن» نیز به شکل مجزا تدوین شود. همچنین با توجه به نقش روزافزون فناوری‌های نوین، وی بر ضرورت ورود داده‌های این موسوعه به هوش مصنوعی و سامانه‌های پژوهشی تأکید کرد.

انتشارات «دلیل ما» به‌عنوان ناشر این مجموعه، تاکنون بیش از ۱۰۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های اعتقادی، حدیثی، تفسیری و تاریخی منتشر کرده و طی ۹ سال، عنوان ناشر برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.